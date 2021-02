WIAA Girls Basketball Sectional Semifinal Scores

Zach Hanley by Zach Hanley

Division 1:

# 2 Germantown 74, #4 Beaver Dam 54

#9 Arrowhead 54, Sun Prairie 35

Verona 55, #10 Kettle Moraine 54

Division 2:

#3 Reedsburg 76, Wilmot Union 49

McFarland 45, Jefferson 33

Division 3:

#4 Marshall 62, Lodi 35

#5 Lake Mills 57, #7 Prairie du Chien 56

Division 4:

#3 Randolph 52, #4 Crandon 47

#5 Mineral Point 63, Waterloo 60

#10 Fennimore 48, Kenosha St. Joseph 44

Division 5:

#8 Wauzeka-Steuben 59, Highland 50

#3 Albany 56, Rio 48

#1 Black Hawk 68, Almond-Bancroft 30

