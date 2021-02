WIAA Girls Basketball Regional Final Scores

Zach Hanley by Zach Hanley

Division 1:

#4 Beaver Dam 55, Slinger 35

Verona 67, Waunakee 56

Sun Prairie 56, Janesville Craig 45

#9 Arrowhead 39, Watertown 27

Division 2:

#3 Reedsburg 55, #5 Waupun 34

McFarland 51, #10 Edgewood 43

Jefferson 36, Edgerton 32

Wilmot Union 69, Whitewater 48

Division 3:

Lodi 41, Westby 38

#4 Marshall 53, Laconia 25

#7 Prairie du Chien 52, New Glarus 32

#5 Lake Mills 75, Brodhead 48

Division 4:

#3 Randolph 67, Dodgeland 29

#10 Fennimore 54, Riverdale 38

#5 Mineral Point 60, Potosi/Cassville 41

Waterloo 53, Wisconsin Heights 51

Division 5:

Highland 57, #4 Royall 33

#3 Albany 48, Barneveld 34

#1 Black Hawk 68, #7 Shullsburg 40

Rio 66, Oakfield 55

COPYRIGHT 2021 BY CHANNEL 3000. ALL RIGHTS RESERVED. THIS MATERIAL MAY NOT BE PUBLISHED, BROADCAST, REWRITTEN OR REDISTRIBUTED.