WIAA Boys Basketball Regional Quarterfinal Scores

Zach Hanley by Zach Hanley

Division 1:

Verona 62, Middleton 56

Monona Grove 66, Janesville Craig 54

Waukesha North 78, Watertown 68

Sun Prairie 77, Oregon 44

Division 2:

Edgewood 53, Mount Horeb 35

McFarland 67, Platteville 33

Whitewater 58, Jefferson 51

Turner 69, Big Foot 55

Evansville 50, Delavan-Darien 47

Adams-Friendship 53, Baraboo 38

Portage 72, Reedsburg 64

Division 3:

Brodhead 68, Cambridge 54

Marshall 69, Clinton 25

Belleville 75, Dodgeville 67 (Overtime)

Prairie du Chien 59, Lancaster 55

Markesan 63, Laconia 61

Division 4:

Parkview 103, Iowa-Grant 70

Boscobel 68, Riverdale 37

Waterloo 52, Horicon 47

Dodgeland 42, Johnson Creek 40

Division 5:

Belmont 54, Argyle 51

Black Hawk 65, Pecatonica 39

Albany 37, Juda 35

Potosi 60, De Soto 50

Ithaca 53, Weston 42

