State Wrestling – Day 2

by Jordyn Reed

MADISON, Wis. — Semifinal highlights from day 2 of the state wrestling tournament.

Local winners moving onto Saturday’s championship matches:

Division 1:

– Nicolar Rivera (Stoughton -126)

-Matt Haldiman (Milton -126)

-Aeoden Sinclair (Milton -170)

-Gabe Klatt (Beaver Dam -195)

-Jackson Mankowski (Madison La Follette – 220)

-Griffin Empey (Stoughton – 285)

Division 2:

– Charlie Meudt (Dodgeville -106)

-Reid Spurley (Dodgeville -113)

-Danny Heiser (Evansville -120)

-Chase Beckett (Portage -126)

-Owen Seffrood (Darlington/Black Hawk -132)

-Lowell Arnold (Portage -160)

-Zane Licht (Lodi – 160)

-Owen Heiser (Evansville – 170)

-Wyatt Ripp (Lodi – 220)

Division 3:

-Roen Carey (Mineral Point – 106)

-Elliot Biba (Iowa Grant/Highland – 113)

-Lucas Sullivan (Mineral Point – 126)

-Tarrin Riley (Mineral Point – 138)

-Cash Stewart (Poynette – 160)

