Pick up Madison Magazine’s City Guide

The ultimate handbook to the Madison area for locals and visitors alike is on local newsstands now.

by Madison Magazine Staff

Photo by Madison Magazine

We invite you to explore the city and discover all that Madison has to offer with the Madison Magazine City Guide, now available on local newsstands. This 50-page handbook provides a roadmap to the dining and drink scene, top arts and entertainment destinations, must-attend annual events and shopping districts. Find where to eat, what to do and places to see whether you’re a local, a newcomer or a visitor. Included in the City Guide are 550+ dining tips, 25 bucket list musts and 17 annual events worth a visit. You’ll also find the A to Z Dining Guide to Madison that can be used as a resource year-round.

Pick up your own copy of the City Guide before they run out at these local newsstands:

If you want single hard copies of the City Guide to be mailed to you, buy online by clicking here.

