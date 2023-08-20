NORA A SCHMIDT, AGE 83. OF BARABOO, WI PASSED AWAY ON AUGUST 17, 2023, AT HER HOME. BORN IN BEAR VALLEY, WI DECEMBER 16, 1939, THE DAUGHTER OF HERMAN AND MARY (GRELL) CHRISTIAN. SHE WAS UNITED IN MARRIAGE TO AL SCHMIDT IN FEBRUARY OF 1989. SHE WAS A LONG-TIME EMPLOYEE OF FLAMBEAU PLASTICS AND WALMART.
NORA ENJOYED SPENDING TIME WITH HER FAMILY MORE THAN ANYTHING ALONG WITH CRAFTING, HOMEMAKERS, AND IN RECENT YEARS TAKING BUS TRIPS TO VARIOUS PARTS OF THE COUNTRY WITH FRIENDS FROM THE SENIOR CENTER. SHE WAS A LIFETIME MEMBER OF THE AMERICAN LEGION AUXILLARY.
NORA IS SURVIVED BY HER THREE CHILDREN, RON (HEATHER) HENNING, RONDA (RICK) LEHMAN BOTH OF NORTH FREEDOM, WI, AND RITA (JIM)TISOL, CHIPPEWA FALLS, WI. STEPCHILDREN, STEVE(SUE) SCHMIDT AND ANDREA(JEFF)STEINBURG; GRANDCHILDREN, BECKY (KARL) SCHWOEGLER, SAMMY JO LICK, LUCAS TISOL, LINDSEY(BEN) FREY, KAYLA TISOL, TOMMY LEHMAN, AND EMILIE WAKE; STEP-GRANDCHILDREN, ASHLEY AND ALYSSA SCHROEDER; GREAT GRANDCHILDREN, MASON, MCKINLEY & LIAM SCHWOEGLER, AND HALLE FREY.
SIBLINGS. ANN RUHLAND, LILA (LARRY) CRAKER, AND LENA ROCKWEILER; SISTERS IN LAW PHYLLIS CHRISTIAN, CHAR GRUENERT, ROSEMARY CHRISTIAN, AND BROTHER-IN-LAW PETE DURST.
IN ADDITION TO HER PARENTS, SHE IS PRECEEDED IN DEATH BY HER HUSBAND AND SIBLINGS MARTIN CHRISTIAN, RAYMOND CHRISTIAN, ETHEL GRUNERT, HERMAN CHRISTIAN JR, SHARON DURST, JEAN GOODELL, MARGIE REMMICK, AND MARY EMMA MITTLESTEADT
A VISITATION WILL BE HELD WEDNESDAY, AUGUST 23, 2023, AT HOOVERSON FUNERAL HOME IN SAUK CITY, WI FROM 4-7 PM. A PRIVATE BURIAL WILL BE HELD AT A FUTURE DATE.
COPYRIGHT 2023 BY CHANNEL 3000. ALL RIGHTS RESERVED. THIS MATERIAL MAY NOT BE PUBLISHED, BROADCAST, REWRITTEN OR REDISTRIBUTED.