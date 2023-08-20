Nora A. Schmidt

NORA A SCHMIDT, AGE 83. OF BARABOO, WI PASSED AWAY ON AUGUST 17, 2023, AT HER HOME.  BORN IN BEAR VALLEY, WI DECEMBER 16, 1939, THE DAUGHTER OF HERMAN AND MARY (GRELL) CHRISTIAN.  SHE WAS UNITED IN MARRIAGE TO AL SCHMIDT IN FEBRUARY OF 1989.  SHE WAS A LONG-TIME EMPLOYEE OF FLAMBEAU PLASTICS AND WALMART.  

NORA ENJOYED SPENDING TIME WITH HER FAMILY MORE THAN ANYTHING ALONG WITH CRAFTING, HOMEMAKERS, AND IN RECENT YEARS TAKING BUS TRIPS TO VARIOUS PARTS OF THE COUNTRY WITH FRIENDS FROM THE SENIOR CENTER. SHE WAS A LIFETIME MEMBER OF THE AMERICAN LEGION AUXILLARY.