In-person absentee voting for Madison set to start Tuesday

by Kyle Jones

MADISON, Wis. — In-person absentee voting begins Tuesday in the City of Madison.

Voters will need to bring an acceptable photo ID. If you are registering for the first time, or need to update your registration, bring a proof of residence document as well.

Voters who requested a ballot by mail can return a completed ballot to an in-person absentee voting location as well.

Voting locations and hours are as follows. Note, voter registration cannot take place on April 2, per state law.

City Clerk’s Office

210 Martin Luther King, Jr. Blvd. Room 103

10:00 am – 7:00 pm Monday – Friday, Mar. 22 – Apr. 1

11:00 am – 4:00 pm Saturday, Mar. 26 & April 2

1625 Northport Dr.

11:00 am – 6:00 pm Monday – Friday, Mar. 22 – Apr. 1

11:00 am – 4:00 pm Saturday, Mar. 26 & Apr. 2

733 N. High Point Rd.

11:00 am – 6:00 pm Monday – Friday, Mar. 22 – Apr. 1

11:00 am – 4:00 pm Saturday, Mar. 26 & Apr. 2

2222 S. Park St.

11:00 am – 6:00 pm Monday – Friday, Mar. 22 – Apr. 1

11:00 am – 4:00 pm Saturday, Mar. 26 & Apr. 2

2707 E. Washington Ave.

11:00 am – 6:00 pm Monday – Friday, Mar. 22 – Apr. 1

11:00 am – 4:00 pm Saturday, Mar. 26 & Apr. 2

5726 Raymond Rd.

11:00 am – 6:00 pm Monday – Friday, Mar. 22 – Apr. 1

11:00 am – 4:00 pm Saturday, Mar. 26 & Apr. 2

516 Cottage Grove Rd.

11:00 am – 6:00 pm Monday – Friday, Mar. 22 – Apr. 1

11:00 am – 4:00 pm Saturday, Mar. 26 & Apr. 2

8 Straubel Ct.

11:00 am – 4:00 pm Tuesday – Friday, Mar. 22 – 25

1701 Wright St.

11:00 am – 2:00 pm Monday – Friday, Mar. 28 – Apr. 1

2429 Perry St.

11:00 am – 2:00 pm Monday – Friday, Mar. 28 – Apr. 1

1000 Edgewood College Dr.

11:00 am – 2:00 pm Monday – Friday, Mar. 28 – Apr. 1

800 Langdon St.

11:00 am – 4:00 pm Monday – Friday, Mar. 22 – Apr. 1

1308 W. Dayton St.

11:00 am – 4:00 pm Monday – Friday, Mar. 22 – Apr. 1

