Everth Eliath Oegueda Benavidez

Everth Eliath Osegueda Benavidez

Nació el 20 De Agosto de 1994

En la Ciudad de El Jicaro Nueva Segovia

Nicaragua.

Falleció el 30 De Marzo del 2022

En La Ciudad de Beaver Dam, Wisconsin.

Everth Era una Persona Alegre,

Trabajadora y sobre

todo y lo mas importante un muchacho

muy Humilde.

Apasionado por la maquinaria pesada…

“Recordémoslo Con Cariño”

