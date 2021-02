Esther Perez Vega

Octubre 14 1941 – Enero 30 2021 / La muerte se ha llevado su cuerpo pero su alma y sus recuerdos vivirán eternamente en nuestros corazones. Mujer trabajadora, independiente y servicial. Madre de 5 hijos. Wanda, Milagros, Ana, Marta y Luis. De los cuales aún le sobreviven 3 de ellos. Nació y creció en Ponce Puerto Rico un 14 de octubre de 1941. Y vivió sus últimos 4 años en Madison Wisconsin con su nieta Ineabelle Mass, su esposo Emanuel Acosta y con sus tres bisnietos Maryangeliz, Luis y Maibelis. Estuvo casada con el señor Luis Mass por 54 años, el cual lamentablemente falleció en Diciembre 14 del 2012. Perteneció al grupo New Bridge / Warner Park en el cual participaba de reuniones semanales con otros hispanohablantes de su misma edad. Disfrutaba jugar bingo, dominoes y jugar con sus libros de palabragramas sin olvidar su show favorito “Caso Cerrado”. Participaba de las prédicas telefónicas de la Iglesia Bautista de la Playa de Ponce. Definitivamente fue una mujer muy especial para todos. La vamos a extrañar demasiado. Descanse en Paz Esther Pérez Vega. Los servicios fúnebres serán en : Ryan Funeral Home, 2418 N Sherman Ave, Madison, WI 53704, 1-(608)-249-8257, Martes 2 de Febrero de 2021. De 4:00 pm – 8:00 pm. Y tendrá otro velario en Ponce Puerto Rico para luego ser enterrada junto a su amado esposo en el Cementerio El Yeso en Ponce. Para más información o detalles se pueden comunicar al 608-320-5138 con Ineabelle Mass.

